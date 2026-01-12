Raporun detaylarında, günlük bazda ani giriş çıkışların yanı sıra istikrarlı bir şekilde yabancı ilgisinin sürdüğü veya azaldığı hisseler dikkat çekti.

GÜNLÜK BAZDA YABANCI İLGİSİNİN ODAK NOKTASI: SASA

Günlük bazda yabancı oranını en agresif şekilde artıran hisselerin başında Sasa Polyester geldi.

Günlük değişimler, baz puan (bps) cinsinden incelendiğinde tablo şu şekilde şekillendi:

• Sasa Polyester (SASA): Yabancı oranı 27,16 bps artışla günün lideri oldu.

• Hedef Girişim (HDFGS): 2,17 bps artış.

• AHES YGO (AHSGY): 1,88 bps artış.

Buna karşın, gün içerisinde yabancı çıkışının en çok hissedildiği hisseler ise DOFER (-1,99 bps), ARDYZ (-1,49 bps) ve BULGS (-1,34 bps) olarak kaydedildi.

İSTİKRARLI YÜKSELİŞ: SAHOL’DE 10 GÜNLÜK SERİ

Yatırımcılar için sadece günlük değişimler değil, trendin sürekliliği de büyük önem taşıyor. İş Yatırım raporuna göre bazı hisselerde yabancı alımları bir seriye dönüşmüş durumda.

Yabancı oranının sürekli arttığı hisselerde Sabancı Holding (SAHOL) 10 günlük kesintisiz alım serisiyle öne çıkarken, aşağıdaki şirketlerde yabancı ilgisi 8 gündür aralıksız devam ediyor:

• Consus Enerji (CONSE)

• Doğuş Otomotiv (DOAS)

• Nasmed Özel Sağlık (EGEPO)

• Enerjisa (ENJSA)

DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞLAR: 8 GÜNDÜR DÜŞÜŞTE OLANLAR

Yabancı yatırımcının pozisyon azalttığı ve 8 gündür sürekli düşüş eğiliminde olan hisseler ise yatırımcıların temkinli yaklaştığı grubu oluşturuyor:

• Akçansa Çimento (AKCNS)

• Goodyear Lastikleri (GOODY)

• İş GYO (ISGYO)

• Klimasan Klima Sanayi (KLMSN)

• Kardemir B (KRDMB)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.