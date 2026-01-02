COSMO – VBTS kapsamında şirket paylarına 30 Ocak’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

ERCB – Bulls Portföy tarafından 3.454.085 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,81’e yükseldi.

ENTRA – IC İçtaş tarafından 9,95 TL fiyattan 117.081 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,52’ye yükseldi.

EGEPO – Nuri Nasır tarafından 8,42 – 8,75 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %22,25’e geriledi.

EGEPO – Servet Nasır tarafından 8,13 – 8,63 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %22,24’e geriledi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.200.825 adet pay 9,38 – 9,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

GLYHO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 11,80 TL fiyattan 160.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %35,95’e yükseldi.

GRTHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 649.000 adet pay 268,74 TL fiyat aralığından geri alındı.

IZFAS – Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dilberoğlu tarafından 10,15 TL fiyattan 2.559.375 adet A, 14.958.003 adet B grubu pay Borsa dışından satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

IEYHO – Alnus Yatırım tarafından 65,71 TL fiyattan 5.453.201 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %24,91’e geriledi.

JANTS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 44.497 adet pay 18,66 – 18,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

KMPUR – Yönetim Kurulu Başkanı Yuda Leon Mizrahi tarafından 15,78 TL fiyattan 20.602 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %34,18’e yükseldi.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 19,16 – 19,33 TL fiyat aralığından geri alındı.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 69,20 TL fiyattan geri alındı.

MOGAN – Guriş Holding tarafından 8,26 TL fiyattan 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,16’ya yükseldi.

MARMT – Ayşe Melike Bitlis Bush tarafından 1,58 – 1,66 TL fiyat aralığından 3.233.911 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,26’ya geriledi.

MARMR – Mehmet Emin Bitlis tarafından 1,58 – 1,66 TL fiyat aralığından 9.198.824 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %20,22’ye geriledi.

MARMR – Ahmet Ertuğrul Bitlis tarafından 1,58 – 1,66 TL fiyat aralığından 9.198.824 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %20,22’ye geriledi.

MARMR – Ahmet Faik Bitlis tarafından 1,58 – 1,66 TL fiyat aralığından 3.168.607 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,97’ye geriledi.

MARMR – Fatma Nilgün Kasrat tarafından 1,58 – 1,66 TL fiyat aralığından 3.403.442 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %7,48’e geriledi.

PENTA – Mürsel Özçelik tarafından 1.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,42’ye geriledi.

PINSU – Yaşar Holding tarafından 11,03 – 12,26 TL fiyat aralığından 5.504.509 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %64,51’e geriledi.

PEKGY – Tera Portföy tarafından 539.275.934 adet alış ve 263.072.268 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %11,48’e yükseldi.

RYGYO – Egemen Döven tarafından 21,10 – 21,50 TL fiyat aralığından 499.999 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,88’e yükseldi.

SAFKR – Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Merttürk tarafından 22,82 – 23,40 TL fiyat aralığından 750.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %28,98’e yükseldi.

TERA – Tera Portföy tarafından 259.288 adet alış ve 19.122.199 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,51’e geriledi.

TEHOL – Pardus Portföy tarafından 91.000000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,82’ye geriledi.