Borsa İstanbul’da son günlerde yaşanan satış baskısının ardından endeksin önemli bir destek bölgesinden tepki verdiği görülüyor. Özellikle 12.500–12.600 bandı, hem yatay destek hem de yükselen trend çizgisiyle çakışarak güçlü bir zemin oluşturdu. Bu bölgeden gelen alımlar, piyasada kısa vadeli toparlanma beklentisini güçlendirdi.

Tepki Alımı Güç Kazanıyor

Grafikte görülen son hareketlerde endeksin 12.524 seviyesine kadar geri çekildikten sonra hızlı bir şekilde yukarı yönlü tepki verdiği dikkat çekiyor. Bu durum, alıcıların bu bölgede devreye girdiğini ve destek seviyesinin çalıştığını gösteriyor.

Endeksin yeniden 13.000 üzerine yerleşmesi ise teknik görünüm açısından pozitif sinyal olarak değerlendiriliyor.

13.800 Seviyesi Kritik Direnç

Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda ilk önemli direnç bölgesi 13.492 – 13.800 bandı olarak öne çıkıyor. Özellikle 13.800 seviyesinin aşılması halinde, endekste yeniden 14.000 üzeri hareketlerin önü açılabilir.

Ancak bu bölgeye yaklaşırken satışların artması, kısa vadeli kar realizasyonlarının devam edebileceğine işaret edebilir.

12.500 Altı Riskli Bölge

Aşağı yönlü senaryoda ise 12.500 desteğinin korunması kritik önem taşıyor. Bu seviyenin altına sarkılması durumunda satış baskısı artabilir ve 12.300 ile 11.600 seviyelerine doğru geri çekilme gündeme gelebilir. Kısa vadede teknik görünüm, destekten gelen tepkiyle birlikte toparlanma sinyali üretse de, direnç seviyelerinin aşılması trendin güç kazanması açısından belirleyici olacak.

