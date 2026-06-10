Borsa İstanbul'da yatırımcı ilgisinin yoğunlaştığı hisseler, fiyat getirisi, ağırlıklı ortalama getiri, işlem adedi artışı ve işlem hacmi artışı olmak üzere dört farklı kriterde aynı anda öne çıktı. Özellikle finans, enerji, sanayi ve gıda sektörlerinden şirketler dikkat çekti.

Günün verilerine göre dört kriterde performansıyla öne çıkan hisseler ve verileri şöyle:

A1 Capital (A1CAP): Fiyat getirisi %9,98, ağırlıklı ortalama getiri %8,98, işlem adedi artışı %69,99, işlem hacmi artışı %85,24

Adel Kalemcilik (ADEL): Fiyat getirisi %1,86, ağırlıklı ortalama getiri %3,79, işlem adedi artışı %267,17, işlem hacmi artışı %281,08

AGESA Hayat Emeklilik (AGESA): Fiyat getirisi %3,71, ağırlıklı ortalama getiri %4,19, işlem adedi artışı %118,84, işlem hacmi artışı %128,01

Akçansa (AKCNS): Fiyat getirisi %1,56, ağırlıklı ortalama getiri %1,80, işlem adedi artışı %36,17, işlem hacmi artışı %38,62

Akfen GMYO (AKFGY): Fiyat getirisi %2,50, ağırlıklı ortalama getiri %2,34, işlem adedi artışı %47,62, işlem hacmi artışı %51,04

Akhan Un Fabrikası (AKHAN): Fiyat getirisi %3,62, ağırlıklı ortalama getiri %2,05, işlem adedi artışı %84,68, işlem hacmi artışı %88,47

Alarko Holding (ALARK): Fiyat getirisi %3,26, ağırlıklı ortalama getiri %4,33, işlem adedi artışı %66,24, işlem hacmi artışı %73,45

Alfa Solar Enerji (ALFAS): Fiyat getirisi %3,52, ağırlıklı ortalama getiri %10,55, işlem adedi artışı %84,62, işlem hacmi artışı %104,10

Altınkılıç Gıda (ALKLC): Fiyat getirisi %4,52, ağırlıklı ortalama getiri %1,99, işlem adedi artışı %243,05, işlem hacmi artışı %249,90

Alves Kablo (ALVES): Fiyat getirisi %1,10, ağırlıklı ortalama getiri %3,46, işlem adedi artışı %234,60, işlem hacmi artışı %246,15

Özellikle A1 Capital, Alfa Solar Enerji, Altınkılıç Gıda ve Alves Kablo, işlem hacmi ve işlem adedindeki güçlü artışları fiyat performanslarıyla destekleyerek yatırımcı ilgisinin yoğunlaştığı hisseler arasında yer aldı. Veriler, piyasa içindeki para akışının belirli hisselerde ve sektörlerde yoğunlaştığına işaret etti.

Kaynak: Borsa Gündem

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