Borsa güne pozitif giriş yaptı. TSI 12.10 itibarıyla yüzde 0.26’lık yükselişle 14299 puandan işlem gördü.

Günün ilk yarısında yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği hisseler yükseliş tarafında öne çıkarken, satış baskısının etkili olduğu hisselerde yüzde 10'a varan kayıplar yaşandı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

TSİ 12.15 itibarıyla Borsa İstanbul'da en fazla yükselen hisseler şöyle sıralandı:

RAL Yatırım Holding (RALYH): %10,00

Zedur Enerji (ZEDUR): %10,00

Marshall Boya (MRSHL): %9,96

Sanica Isı Sanayi (SNICA): %9,91

Marmara Holding (MARMR): %9,73

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Günün aynı saatlerinde en fazla değer kaybeden hisseler ise şu şekilde gerçekleşti:

Hidropar Hareket Kontrol (HKTM): %-10,00

Birlik Mensucat (BRMEN): %-9,97

Balsu Gıda (BALSU): %-9,55

Seranit Granit (SERNT): %-8,79

EMPA Elektronik (EMPAE): %-7,70

Piyasalarda gün içi işlemler devam ederken, yatırımcılar hem şirket bazlı gelişmeleri hem de BIST 100 endeksindeki yön arayışını yakından takip ediyor.

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