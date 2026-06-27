30 Haziran 2026 Salı günü toplam 6 şirket hissedarlarına temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Temettü takvimine göre, Egeyapı Avrupa GYO (EGEGY), Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda (KIMMR), İşbir Sentetik (ISSEN), Logo Yazılım (LOGO), Pasifik GYO (PSGYO) ve Ziraat GYO (ZRGYO) yatırımcılarına nakit temettü dağıtacak.

30 Haziran 2026 temettü takvimi

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY)

Dağıtım tarihi: 30 Haziran 2026

Brüt temettü: 0,30 TL

Net temettü: 0,30 TL

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR)

Dağıtım tarihi: 30 Haziran 2026

Brüt temettü: 0,2083333 TL

Net temettü: 0,1770833 TL

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN)

Dağıtım tarihi: 30 Haziran 2026

Brüt temettü: 0,04 TL

Net temettü: 0,034 TL

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)

Dağıtım tarihi: 30 Haziran 2026

Brüt temettü: 5,2631578 TL

Net temettü: 4,4736841 TL

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO)

Dağıtım tarihi: 30 Haziran 2026

Brüt temettü: 0,0101901 TL

Net temettü: 0,0101901 TL

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO)

Dağıtım tarihi: 30 Haziran 2026

Brüt temettü: 0,0924999 TL

Net temettü: 0,0924999 TL

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