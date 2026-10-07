Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi düşüşe geçti. Taban ve tavan olan hisseler de belli oldu.
Borsa İstanbul’da 7 Ekim 2026 Çarşamba günü satış baskısı öne çıktı. BIST 100 endeksi saat 12.45 itibarıyla yüzde 1,62 düşüşle 12.175 puan seviyesinde işlem görüyor.
Günün ilk yarısında bazı hisselerde yüzde 10’a varan yükselişler görülürken, bazı hisseler de yüzde 10 değer kaybederek taban seviyesine geriledi. Günün en çok yükselen ve düşen hisseleri belli oldu.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son fiyat
|Değişim
|HDFGS
|1,21 TL
|%10,00
|MARTI
|1,54 TL
|%10,00
|PASEU
|45,54 TL
|%10,00
|RTALB
|2,42 TL
|%10,00
|YKSLN
|2,75 TL
|%10,00
|LYDYE
|5.700 TL
|%9,99
|KLRHO
|14,98 TL
|%9,99
|BURVA
|537 TL
|%9,98
|UFUK
|316,75 TL
|%9,98
|HEDEF
|11,35 TL
|%9,98
HDFGS, MARTI, PASEU, RTALB ve YKSLN gün içinde yüzde 10 yükselişle en fazla prim yapan hisseler oldu.
EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son fiyat
|Değişim
|TRHOL
|837 TL
|-%10,00
|OZATD
|927 TL
|-%10,00
|KARCL
|43,38 TL
|-%10,00
|GENIL
|3,87 TL
|-%10,00
|ALKLC
|96,75 TL
|-%10,00
|ODINE
|118 TL
|-%9,99
|KUYAS
|15,86 TL
|-%9,99
|BIGEN
|29,20 TL
|-%9,99
|RALYH
|50,50 TL
|-%9,98
|PRZMA
|13 TL
|-%9,97
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.