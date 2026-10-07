Borsa İstanbul’da 7 Ekim 2026 Çarşamba günü satış baskısı öne çıktı. BIST 100 endeksi saat 12.45 itibarıyla yüzde 1,62 düşüşle 12.175 puan seviyesinde işlem görüyor.

Günün ilk yarısında bazı hisselerde yüzde 10’a varan yükselişler görülürken, bazı hisseler de yüzde 10 değer kaybederek taban seviyesine geriledi. Günün en çok yükselen ve düşen hisseleri belli oldu.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son fiyat Değişim HDFGS 1,21 TL %10,00 MARTI 1,54 TL %10,00 PASEU 45,54 TL %10,00 RTALB 2,42 TL %10,00 YKSLN 2,75 TL %10,00 LYDYE 5.700 TL %9,99 KLRHO 14,98 TL %9,99 BURVA 537 TL %9,98 UFUK 316,75 TL %9,98 HEDEF 11,35 TL %9,98

HDFGS, MARTI, PASEU, RTALB ve YKSLN gün içinde yüzde 10 yükselişle en fazla prim yapan hisseler oldu.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son fiyat Değişim TRHOL 837 TL -%10,00 OZATD 927 TL -%10,00 KARCL 43,38 TL -%10,00 GENIL 3,87 TL -%10,00 ALKLC 96,75 TL -%10,00 ODINE 118 TL -%9,99 KUYAS 15,86 TL -%9,99 BIGEN 29,20 TL -%9,99 RALYH 50,50 TL -%9,98 PRZMA 13 TL -%9,97

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