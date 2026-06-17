Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17 Haziran 2026 işlem gününe yüzde 0,62 yükselişle 14.583,18 puandan başladı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde satış baskısının etkili olmasıyla endeks yönünü aşağı çevirdi.

TSİ 12.10 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 14.452 puandan işlem gördü. Endeksteki geri çekilmeyle birlikte günün en çok yükselen ve düşen hisseleri de belli oldu.

Günün ilk yarısında TSI 12.10 itibarıyla alımların yoğunlaştığı hisseler arasında HATSN, YAYLA ve CELHA öne çıktı. HATSN ve YAYLA hisseleri yüzde 10 yükselişle tavan olurken, CELHA da yüzde 9,99 değer kazandı.

EN ÇOK YÜKSELEN İLK 5 HİSSE

HATSN: 61,60 TL (%10,00)

YAYLA: 24,86 TL (%10,00)

CELHA: 15,19 TL (%9,99)

BIGTK: 234,60 TL (%9,99)

BANVT: 164,40 TL (%9,97)

EN ÇOK DÜŞEN İLK 5 HİSSE

EMPAE: 112,60 TL (%-9,99)

GENKM: 18,02 TL (%-9,99)

FRIGO: 2,26 TL (%-9,96)

IHAAS: 69,30 TL (%-9,94)

ISKPL: 7,91 TL (%-9,91)

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