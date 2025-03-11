ABD hisse senetlerinde yaşanan sert satış ile beraber kripto para piyasaları da düşüşe geçti. Bitcoin, Asya piyasalarında yüzde 3’ü aşan bir gerilemeyle 76 bin 667 dolara kadar düşerken, ardından toparlanarak 79 bin 669 dolara yükseldi. Son 24 saatte yüzde 0,49 artış kaydeden bitcoin, dalgalı seyrini sürdürüyor.

2023'TEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYE

Ethereum (Ether) da sert düşüş yaşadı. Yüzde 6’ya varan kayıplarla bin 756 dolar seviyesine kadar çekilen Ether, Ekim 2023’ten bu yana en düşük seviyesini test etti. Şu an ise yüzde 0,82’lik düşüşle bin 855 dolardan işlem görüyor.

Kripto piyasalarındaki dalgalanmayı değerlendiren FalconX Küresel Piyasalar Eş Başkanı Joshua Lim, "Artık sektör için en büyük pozitif katalizörlerden biri olan stratejik Bitcoin rezervi yürütme emri fiyatlara yansıtıldı. Bu nedenle piyasalar, makroekonomik risk iştahlarına daha bağımlı hale geldi" dedi.



ABARTILI BULDU

Evergreen Growth'un Kripto Yatırımları Müdürü Hayden Hughes ise piyasanın şu an için Trump’ın hamlesine olumsuz tepki verdiğini, ancak bu hareketin abartılı olabileceğini belirtti. Hughes, "Şu an aşırı satım bölgesindeyiz ve bu düşüşün uzun vadeli bir trend olup olmadığına karar vermek için erken" ifadelerini kullandı.

Kripto para piyasaları, küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD borsalarındaki sert hareketlerle yön bulmaya devam ediyor. Yatırımcılar, önümüzdeki günlerde makroekonomik gelişmelere ve regülasyon adımlarına odaklanmış durumda.