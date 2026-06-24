Borsa İstanbul A.Ş., 24 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bugün nakit temettü ödemesi gerçekleştiren 7 hisse senedinde fiyat düzeltmesi uygulandığını duyurdu.

Bugün Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS), Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE), Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO), MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY), Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO) ve Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY) yatırımcılarına temettü ödemesi yaptı.

Bugün temettü ödemesi yapan şirketler ve pay başına brüt temettü tutarları şöyle:

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) – 2,00 TL

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) – 0,60 TL

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) – 0,30 TL

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY) – 0,1987 TL

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO) – 0,1020289 TL

Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY) – 0,07623 TL

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) – 0,0680959 TL

Temettü ödemeleri nedeniyle söz konusu hisselerde fiyat düzeltmesi yapılırken, Borsa İstanbul tarafından açıklanan teorik fiyatlar şu şekilde gerçekleşti:

AHSGY: 19,624 TL

ARASE: 114,20 TL

CEMTS: 10,05 TL

EKGYO: 20,94 TL

MHRGY: 3,862 TL

OZKGY: 14,831 TL

VKGYO: 2,768 TL

Borsa İstanbul, söz konusu hisselerde temettü ödemeleri nedeniyle teorik fiyatların fiyat adımına yuvarlanmadan hesaplandığını belirtti.

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