Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) hissesi, uzun süredir sıkıştığı düşen kanal formasyonunu yukarı yönlü kırarak yatırımcıların odağına yerleşti. Hisse son kapanışını 2,59 TL seviyesinde yaparken, kritik eşik olan 2,95 TL direnci artık en çok takip edilen seviye konumuna geldi.

TAKAS ANALİZİ

Son takas dağılımında Bulls Yatırım 346 milyon lot, Tera 209 milyon lot ve QNB Invest 181 milyon lot net alım ile ön plana çıkıyor. Bu tablo, kurumsal alıcıların yükseliş senaryosunu desteklediğini gösteriyor.

Diğer yandan A1 Capital’in 1,4 milyar lotu aşan satışları, hisse üzerinde satış baskısı oluştursa da alıcı tarafın ağırlıkta olması yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM

CANTE grafiğinde düşen kanalın kırılması, orta vadeli görünümü güçlendirdi.

Kısa vadeli direnç: 2,95 TL

Orta vadeli hedef: 4,47 – 4,96 TL bandı

Destek seviyeleri: 2,30 – 2,35 TL

RSI göstergesinin 70 seviyesinin üzerine çıkması güçlü alım bölgesini işaret ediyor. Ancak bu durum aynı zamanda kısa vadede kâr realizasyonu riskini de gündeme getiriyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

CANTE’de kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisi ve teknik kırılım, orta vadeli yükseliş ihtimalini kuvvetlendiriyor. 3,00 TL psikolojik direnci aşılırsa yeni bir trend başlangıcı gündeme gelebilir. Ancak bu seviyenin altında kalınması durumunda kısa vadeli dalgalanmalar kaçınılmaz olabilir.

Yatırım tavsiyesi değildir