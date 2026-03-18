Canlı borsa ekranında “Alış” (bid) ve “Satış” (ask) sütunları, o anda piyasadaki en iyi alıcı ve en iyi satıcı fiyatlarını gösterir. Bu iki değer arasındaki fark, piyasadaki arz–talep dengesini anlamak açısından önemli ipuçları verir.

Alış fiyatı, yatırımcıların o hisseyi almak için verdikleri en yüksek teklif seviyesidir. Satış fiyatı ise satıcıların kabul etmeye hazır oldukları en düşük fiyattır. İşlem, bu iki tarafın fiyat konusunda uzlaşmasıyla gerçekleşir.

Alış–Satış Farkı (Spread) Neyi Gösterir?

Alış ve satış fiyatı arasındaki fark “spread” olarak adlandırılır. Spread dar ise genellikle likidite yüksektir ve işlem yapmak daha kolaydır. Spread geniş olduğunda ise piyasada alıcı ve satıcı arasında fiyat uyumsuzluğu olabilir.

Özellikle düşük hacimli hisselerde spread geniş olabilir. Bu da yatırımcının işlem yaparken daha dikkatli olmasını gerektirir.

Alış Yoğunluğu Ne Anlama Gelir?

Eğer alış tarafında güçlü bir talep varsa ve alış fiyatı hızla yukarı taşınıyorsa, bu durum alım baskısının arttığını gösterebilir. Tersine, satış tarafı yoğunlaşıyorsa fiyat üzerinde aşağı yönlü baskı oluşabilir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 348.75 14.659.810.706,25 % 2.2 18:10 TUPRS 254.75 11.086.047.938,55 % 1.29 18:10 ISCTR 14.18 7.533.165.111,13 % -1.66 18:10 THYAO 290.75 7.147.954.596,75 % -1.36 18:10 AKBNK 75.7 6.957.751.980,90 % -0.13 18:10 Tüm Hisseler

Bu noktada yalnızca alış–satış sütununa değil, işlem hacmine de bakmak gerekir. Hacmin ne anlama geldiğini daha detaylı görmek isteyenler için sıradaki içerik yol gösterici olacaktır.

Tek Başına Yeterli mi?

Alış ve satış verileri, anlık dengeyi gösterir ancak tek başına karar aracı değildir. Fiyatın yönünü anlamak için son fiyat, değişim oranı ve hacim birlikte değerlendirilmelidir.