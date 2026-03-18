Canlı borsa ekranında yer alan “Hacim” sütunu, ilgili hissede gün boyunca gerçekleşen toplam işlem tutarını veya lot miktarını gösterir. Hacim, fiyat hareketinin gücünü anlamak açısından en önemli göstergelerden biridir.

Bir hisse yükseliyor olabilir; ancak bu yükseliş düşük hacimle gerçekleşiyorsa kalıcılığı sorgulanabilir. Tersine, güçlü bir hacim artışıyla gelen yükselişler genellikle daha sağlam kabul edilir. Bu nedenle fiyat hareketi tek başına değil, mutlaka hacimle birlikte değerlendirilmelidir.

Yüksek Hacim Ne Gösterir?

Yüksek hacim, o hissede yoğun alım-satım yapıldığını gösterir. Bu durum genellikle piyasada güçlü bir ilgi veya önemli bir beklenti oluştuğuna işaret eder. Özellikle fiyat artışı hacimle destekleniyorsa, yatırımcı katılımının arttığı düşünülebilir.

Düşük Hacim Riskli mi?

Düşük hacimli hisselerde fiyat hareketleri daha oynak olabilir. Küçük miktarlı işlemler bile fiyatı ciddi şekilde değiştirebilir. Bu nedenle hacmi düşük hisselerde temkinli olmak gerekir.

Hacim ve Fiyat Uyumu

Sağlıklı bir yükselişte hem fiyat hem hacim artar. Eğer fiyat yükselirken hacim düşüyorsa bu durum momentum kaybına işaret edebilir. Aynı şekilde düşüş sırasında artan hacim, satış baskısının güçlendiğini gösterebilir.