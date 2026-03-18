Canlı borsa ekranı açıldığında yatırımcıyı çok sayıda rakam karşılar. Ancak hepsi aynı derecede önemli değildir. Özellikle yeni başlayan yatırımcılar için hangi verilere öncelik verilmesi gerektiğini bilmek, süreci daha anlaşılır hale getirir.

İlk bakılması gereken veri genellikle endeks yönüdür. BIST 100’ün günlük performansı, piyasadaki genel risk iştahını gösterir. Endeks güçlü bir yükseliş içindeyse hisselerde alım eğilimi daha yaygın olabilir; zayıf seyirde ise satış baskısı artabilir.

Günlük Yüzde Değişim

Bir hissenin o gün ne kadar prim yaptığı ya da değer kaybettiği yüzde değişim üzerinden anlaşılır. Ancak tek başına yüzde artış yeterli değildir. Sert yükselişlerin kalıcı olup olmadığını anlamak için başka verilerle birlikte değerlendirilmelidir.

İşlem Hacmi

Hacim, fiyat hareketinin gücünü gösterir. Yükseliş yüksek hacimle gerçekleşiyorsa daha sağlıklı kabul edilir. Düşük hacimli yükselişler ise kısa vadeli olabilir. Bu nedenle fiyatla birlikte mutlaka işlem hacmine bakılmalıdır.

Gün İçi En Yüksek ve En Düşük Seviyeler

Bir hissenin gün içinde gördüğü en yüksek ve en düşük seviyeler, oynaklık hakkında fikir verir. Fiyat gün içinde geniş bir bantta hareket ediyorsa volatilite yüksektir. Bu durum kısa vadeli yatırımcılar için fırsat, temkinli yatırımcılar için risk anlamına gelebilir.