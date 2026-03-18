Canlı borsa ekranında “tavan” ve “taban” kavramları, bir hissenin gün içinde ulaşabileceği maksimum ve minimum fiyat sınırlarını ifade eder. Borsa İstanbul’da hisseler belirli bir günlük fiyat değişim limiti içinde işlem görür. Bu limite ulaşıldığında hisse ya tavan olur ya da taban.

Tavan fiyat, hissenin gün içinde ulaşabileceği en yüksek yasal seviyedir. Eğer alıcılar yoğun şekilde işlem yapmak ister ve fiyat bu üst sınıra dayanırsa, hisse “tavan yaptı” şeklinde ifade edilir. Bu durumda genellikle satış tarafı zayıflar ve alış emirleri birikir.

Taban fiyat ise günlük düşüş sınırını temsil eder. Satış baskısı çok güçlü olduğunda fiyat bu alt limite kadar gerileyebilir. Bu durumda alış tarafı zayıf kalır ve satış emirleri yoğunlaşır.

Tavan Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Canlı borsa ekranında bir hisse gün içinde sürekli aynı üst seviyede işlem görüyorsa ve satış tarafında yeterli emir yoksa, bu genellikle tavan seviyeye ulaşıldığını gösterir. Ayrıca yüzde değişim sütununda günün maksimum artış oranı görülür.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 348.75 14.659.810.706,25 % 2.2 18:10 TUPRS 254.75 11.086.047.938,55 % 1.29 18:10 ISCTR 14.18 7.533.165.111,13 % -1.66 18:10 THYAO 290.75 7.147.954.596,75 % -1.36 18:10 AKBNK 75.7 6.957.751.980,90 % -0.13 18:10 Tüm Hisseler

Taban Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Hisse gün içinde sürekli alt sınırda işlem görüyor ve alış emirleri yetersiz kalıyorsa, bu da taban durumuna işaret eder. Yüzde değişim sütununda maksimum günlük düşüş oranı görülür.

Tavan ve Taban Kalıcı mıdır?

Tavan ya da taban seviyeleri sadece o gün için geçerlidir. Ertesi gün yeni fiyat aralığı oluşur. Ancak bir hissenin arka arkaya tavan ya da taban yapması, piyasada güçlü beklenti ya da ciddi bir satış baskısı olduğuna işaret edebilir.

Bu noktada yalnızca yüzde değişime bakmak yeterli değildir. Hacim ve alış–satış dengesi de birlikte değerlendirilmelidir.