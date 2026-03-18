Canlı borsayı verimli takip etmek için izleme listesi oluşturmak ve fiyat alarmı kullanmak gerekir. Mobil uygulamalar hızlı erişim sağlarken, detaylı analiz için masaüstü daha avantajlıdır.
Canlı borsayı verimli takip etmenin yolu, ekranı sadeleştirmekten geçer. Tüm hisseleri izlemek yerine belirli bir izleme listesi oluşturmak hem odaklanmayı artırır hem de gereksiz bilgi kalabalığını azaltır.
İzleme Listesi (Watchlist) Nasıl Oluşturulur?
İzleme listesi genellikle:
Endeks hisseleri
Sektör liderleri
Kişisel portföyde bulunan hisseler
Teknik olarak izlenen hisseler
şeklinde oluşturulabilir.
Amaç, her gün aynı hisseleri sistemli şekilde gözlemlemektir.
Alarm Kurmak Ne İşe Yarar?
Fiyat alarmları, belirlenen seviyeye ulaşıldığında bildirim verir. Böylece yatırımcı sürekli ekran başında kalmak zorunda kalmaz.
Örneğin:
Direnç seviyesine yaklaşınca alarm
Destek seviyesine yaklaşınca alarm
Bu sistem özellikle gün içi yoğun çalışan yatırımcılar için büyük kolaylık sağlar.
Mobilden Takip Mantıklı mı?
Mobil uygulamalar hızlı erişim sağlar ancak küçük ekran nedeniyle detaylı analiz zor olabilir. Grafik ve kademe gibi detaylı veriler genellikle masaüstünde daha sağlıklı incelenir.
En verimli yöntem, masaüstünde analiz yapıp mobilde alarm takibi yapmaktır.