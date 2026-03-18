Canlı borsayı verimli takip etmenin yolu, ekranı sadeleştirmekten geçer. Tüm hisseleri izlemek yerine belirli bir izleme listesi oluşturmak hem odaklanmayı artırır hem de gereksiz bilgi kalabalığını azaltır.

İzleme Listesi (Watchlist) Nasıl Oluşturulur?

İzleme listesi genellikle:

Endeks hisseleri

Sektör liderleri

Kişisel portföyde bulunan hisseler

Teknik olarak izlenen hisseler

şeklinde oluşturulabilir.

Amaç, her gün aynı hisseleri sistemli şekilde gözlemlemektir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 348.75 14.659.810.706,25 % 2.2 18:10 TUPRS 254.75 11.086.047.938,55 % 1.29 18:10 ISCTR 14.18 7.533.165.111,13 % -1.66 18:10 THYAO 290.75 7.147.954.596,75 % -1.36 18:10 AKBNK 75.7 6.957.751.980,90 % -0.13 18:10 Tüm Hisseler

Alarm Kurmak Ne İşe Yarar?

Fiyat alarmları, belirlenen seviyeye ulaşıldığında bildirim verir. Böylece yatırımcı sürekli ekran başında kalmak zorunda kalmaz.

Örneğin:

Direnç seviyesine yaklaşınca alarm

Destek seviyesine yaklaşınca alarm

Bu sistem özellikle gün içi yoğun çalışan yatırımcılar için büyük kolaylık sağlar.

Mobilden Takip Mantıklı mı?

Mobil uygulamalar hızlı erişim sağlar ancak küçük ekran nedeniyle detaylı analiz zor olabilir. Grafik ve kademe gibi detaylı veriler genellikle masaüstünde daha sağlıklı incelenir.

En verimli yöntem, masaüstünde analiz yapıp mobilde alarm takibi yapmaktır.