Canlı borsa takibine başlarken önce endeks yönüne, ardından sektör ve hisse performansına odaklanmak gerekir. Günlük değişim, işlem hacmi ve fiyat aralığı gibi temel veriler doğru okunduğunda, yatırım süreci daha sağlıklı ilerler.
Canlı borsa takibine başlamak isteyen yatırımcıların en büyük sorusu şudur: “Önce neye bakmalıyım?” Piyasaya yeni giren biri için ekran oldukça karmaşık görünebilir. Ancak doğru sırayla ilerlemek, süreci hem sadeleştirir hem de daha bilinçli karar alınmasını sağlar.
İlk adım, genel piyasa yönünü anlamaktır. Bunun için BIST 100 endeksinin günlük performansı incelenmelidir. Endeks yükseliyorsa piyasada genel bir alım eğilimi vardır; düşüyorsa riskten kaçış söz konusu olabilir. Bu temel bakış açısı, bireysel hisse analizine geçmeden önce çerçeveyi belirler.
Önce Endekse, Sonra Hisseye Bakın
Yeni başlayan yatırımcılar genellikle doğrudan hisse fiyatına odaklanır. Oysa sağlıklı analiz için önce endeks, ardından sektör, en son hisse değerlendirilmelidir. Örneğin bankacılık endeksi zayıfken banka hisselerinde güçlü bir yükseliş beklemek zor olabilir.
Bu aşamada fiyatla birlikte işlem hacmine de bakmak gerekir. Yükseliş hacimle destekleniyorsa daha sağlıklı kabul edilir. Hacimsiz hareketler ise kalıcı olmayabilir.
Günlük Değişim ve Hacim Takibi
Canlı borsa takibinde ilk bakılması gereken temel veriler şunlardır:
Günlük yüzde değişim
İşlem hacmi
Gün içi en yüksek ve en düşük seviyeler
Bu üç veri, piyasanın o günkü nabzını anlamak için yeterlidir. Daha ileri aşamada teknik göstergeler ve grafik analizleri devreye girer.
Acele Etmeyin
Canlı borsa takibine yeni başlayan yatırımcıların en sık yaptığı hata, hızlı hareket etmeye çalışmaktır. Oysa önce izlemek, piyasayı tanımak ve fiyat davranışını anlamak gerekir. Bir süre yalnızca gözlem yapmak bile önemli bir deneyim kazandırır.