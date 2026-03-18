Canlı borsada en yaygın grafik türü mum grafiktir. Mumlar, belirli bir zaman aralığında fiyatın açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük seviyesini gösterir.

Mum Neyi Anlatır?

Her mum dört temel bilgi içerir:

Açılış fiyatı

Kapanış fiyatı

Gün içi en yüksek seviye

Gün içi en düşük seviye

Mumun gövdesi açılış ile kapanış arasındaki farkı gösterir. Fitiller ise gün içindeki dalgalanmayı temsil eder.

Yeşil ve Kırmızı Mum

Genellikle kapanış açılıştan yüksekse mum pozitif (yeşil), düşükse negatif (kırmızı) görünür. Ancak tek bir mum her zaman trend değişimi anlamına gelmez.

Fitil Ne Anlama Gelir?

Uzun üst fitil, fiyatın yukarı denendiğini ancak satışla karşılaştığını gösterebilir. Uzun alt fitil ise aşağı yönlü denemeye rağmen alım geldiğini gösterebilir.

Gün İçi Grafik Takibi

Gün içi takipte 5 dakikalık veya 15 dakikalık grafikler kullanılır. Ancak kısa zaman diliminde hareketler daha hızlı ve yanıltıcı olabilir.

Gün içi grafik okurken:



Genel trend yönü

Hacim artışı

Destek ve direnç seviyeleri

birlikte değerlendirilmelidir.

Hangi Zaman Dilimi Seçilmeli?

Kısa vadeli işlem yapanlar küçük zaman aralıklarını tercih ederken, daha sakin yatırımcılar saatlik ya da günlük grafiklere odaklanmalıdır.

Zaman dilimi seçimi, yatırımcının stratejisine göre belirlenmelidir.