Banka, bir yıllık kredi referans faiz oranını yüzde 3,0 seviyesinde korurken, beş yıllık kredi referans faiz oranını da yüzde 3,5 düzeyinde tuttu.

Böylece Çin Merkez Bankası, gösterge niteliğindeki kredi faiz oranlarında üst üste 13'üncü ayda da değişikliğe gitmemiş oldu.

Kararın ardından Çin yuanı, dolar karşısında yüzde 0,08 değer kaybederek 6,7743 seviyesine geriledi.

EKONOMİDE KARMAŞIK GÖRÜNÜM SÜRÜYOR

Çin ekonomisi son dönemde farklı alanlardan gelen sinyallerle dikkat çekiyor. İhracata dayalı imalat sektöründe küresel talebe rağmen dirençli görünüm korunurken, tüketici harcamaları ve konut piyasasındaki zayıf seyir ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

HEDEFE YÖNELİK DESTEK ADIMLARI ÖNE ÇIKIYOR

Çin Merkez Bankası'nın kısa vadeli para piyasası faizleri üzerindeki kontrolünü güçlendirmeyi amaçladığı belirtilirken, para politikası aktarım mekanizmasının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor.

Piyasalarda, geniş çaplı faiz indirimlerinden ziyade ekonominin belirli alanlarını desteklemeye yönelik hedefli adımların atılacağı beklentisi öne çıkıyor.

Ekonomi çevreleri, Çin Merkez Bankası'nın finansal istikrarı koruma ve kırılgan ekonomik toparlanmayı destekleme amacıyla ihtiyatlı ve gevşek para politikası duruşunu sürdürdüğünü değerlendiriyor.

Kaynak: Dünya