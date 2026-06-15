Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "2 etap halinde planladığımız bu projeyi 8 ayda başarıyla tamamladık" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde;

Türkiye'nin çekim merkezi olma vasfı yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Başkent Ankara'nın konumu her geçen yıl güçleniyor. Yabancı heyetlerin sirkülasyonu artıyor. Yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.

Bir de buna Ankara'nın gelişen nüfusunu ve sanayisini eklediğimizde değeri anlaşılmaktadır.

"ESENBOĞA ÜLKEMİZİN EN YOĞUN 4. HAVALİMANI"

7 milyon 630 bin yolcuya hizmet sunduk. 2.557 uçak trafiği 328 bin yolcu sayısıyla Esenboğa en yoğun 4. havalimanı oldu ülkemizin. Yıllık 15 milyon civarında yolcuya hizmet veriyor. Artan yolcu sayısının özellikle çevreyolu ve havalimanı güzergahında oluşturduğu trafik sıkışıklığını Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesiyle rahatlatacağını düşünüyoruz. Ankara Havalimanı ile Başkentimize yeni bir proje kazandırmaktan ziyade bir eseri de ihya ettik. 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde inşa edilen havalimanı yeniden ayağa kalkmış oldu.

"8 AYDA BAŞARIYLA TAMAMLADIK"

2 etap halinde planladığımız bu projeyi 8 ayda başarıyla tamamladık. Pist uzunluğunu 2450 metreden 3000 metreye çıkardık. Pist başlarına toplam 15 bin metre büyüklüğünde 2 adet dönüş cebi inşa ettik. 160 bin metre karelik yeni apron alanıyla 40 uçağın güvenle park edebileceği bir alan oluşturduk. Toplam 60 bin metrekare kaplamalı imalat gerçekleştirdik. Pist ve taksi yollarının aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları Uluslarası Sivil Havacılık standartlarına göre modernize edildi.

Tüm bu çalışmalarla Ankara Havalimanımızı resmi uçuşlara hazır hale getirdik.

Türkiye Yüzyılı'na giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz.