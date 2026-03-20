Joe Ciolli’nin haberine göre altının spekülatif bir varlığa dönüşerek değer kaybetmesinin arkasındaki gerçekler şu şekilde;

1. ALTIN ENFLASYONU DEĞİL, FAİZLERİ TAKİP EDİYOR

Yaygın kanının aksine altın doğrudan enflasyonu takip etmez; enflasyona göre ayarlanmış reel faiz oranlarıyla ters korelasyon içerisinde hareket eder. İran savaşının başlamasıyla birlikte küresel enerji maliyetleri yükselirken, enflasyonla mücadele kapsamında reel faiz oranları da keskin bir şekilde yükseldi. Bu durum, faiz getirisi olmayan altının çekiciliğini doğrudan baltaladı.

2. FAİZ İNDİRİMİ UMUTLARI "SOĞUK DUŞ" ETKİSİYLE ÇÖKTÜ

Savaşın tetiklediği enerji kaynaklı enflasyon artışı, merkez bankalarının elini kolunu bağladı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın durumu yakından izlediklerini açıklaması ve benzin fiyatlarındaki artış, faiz indirimi beklentilerini rafa kaldırdı. Perşembe günü itibarıyla tahvil piyasası, 2026 yılı için tek bir faiz indirimini dahi fiyatlamaktan vazgeçti. Tahvil getirileri yükselirken, altın yatırımcısı rotayı faiz getiren varlıklara kırdı.

3. SPEKÜLATİF "ZAYIF ELLER" PİYASADAN ÇEKİLİYOR

Altın, son aylarda perakende yatırımcıların yoğun ilgisiyle güvenli liman kimliğinden sıyrılıp spekülatif bir bahis aracına dönüşmüştü. Piyasa uzmanı Ed Yardeni’nin "Hızlı yükselişin ardından kâr alma" olarak özetlediği bu süreçte, kolay kazancın bittiğini gören spekülatif yatırımcılar (zayıf eller) hızla çıkışa yöneldi. Bu panik satışı, düşüşü daha da derinleştirdi.

YENİ GÜVENLİ LİMAN: ABD DOLARI

Altın ve tahvillerden çıkan sermaye bu kez altına değil, ABD Doları'na yöneldi. ABD Dolar Endeksi (DXY), savaşın başlangıcından bu yana %2 oranında değer kazanarak küresel rakiplerine karşı üstünlük sağladı.

ALTININ GELECEĞİ SAVAŞIN SÜRESİNE BAĞLI

Analistlere göre altının "eski ihtişamına" kavuşması, İran savaşının süresine ve enflasyon endişelerinin ne zaman yatışacağına bağlı. Spekülatif eller piyasadan tamamen temizlendiğinde ve enflasyon baskısı hafiflediğinde metalin yeniden güvenli liman statüsünü kazanabileceği öngörülüyor.

