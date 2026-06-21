Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki gelişmeler akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Araç sahipleri ise benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durumu araştırıyor.

21 HAZİRAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 62,19 TL

Motorin: 64,45 TL

LPG: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 62,03 TL

Motorin: 64,29 TL

LPG: 31,39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,14 TL

Motorin: 65,55 TL

LPG: 31,97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,42 TL

Motorin: 65,82 TL

LPG: 31,79 TL

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki hareketler ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak güncellenmeye devam ediyor. Özellikle Brent petrolde yaşanabilecek yükseliş veya düşüşler ile kur hareketleri, fiyatlar üzerinde belirleyici oluyor.