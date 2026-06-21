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21 Haziran 2026 güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarında son durum ve detaylar!

Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki gelişmeler akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Araç sahipleri ise benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durumu araştırıyor.

21 HAZİRAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 62,19 TL
Motorin: 64,45 TL
LPG: 31,99 TL

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İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 62,03 TL
Motorin: 64,29 TL
LPG: 31,39 TL

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Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 63,14 TL
Motorin: 65,55 TL
LPG: 31,97 TL

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İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 63,42 TL
Motorin: 65,82 TL
LPG: 31,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 64.43
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.18
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 35.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.36
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 38.78
Gazyağı 60.12
Tüm Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki hareketler ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak güncellenmeye devam ediyor. Özellikle Brent petrolde yaşanabilecek yükseliş veya düşüşler ile kur hareketleri, fiyatlar üzerinde belirleyici oluyor.

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