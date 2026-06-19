Banka, Orta Doğu'daki üretim toparlanmasının beklenenden daha yavaş gerçekleşeceği öngörüsü nedeniyle küresel alüminyum piyasasında daha sıkı bir arz görünümü oluşacağını değerlendirdi.

2026 VE 2027 TAHMİNLERİ YUKARI ÇEKİLDİ

Banka tarafından yayımlanan rapora göre, 2026 yılının üçüncü çeyreği için ortalama alüminyum fiyat tahmini ton başına 3 bin 200 dolardan 3 bin 300 dolara yükseltildi. 2027 yılı için ortalama fiyat beklentisi ise 2 bin 750 dolardan 2 bin 950 dolara çıkarıldı.

Goldman Sachs, fiyat tahminlerindeki revizyonun temel gerekçesinin Orta Doğu'daki üretim kapasitesinin toparlanma sürecine ilişkin beklentiler olduğunu belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILSA DA ÜRETİM YAVAŞ TOPARLANABİLİR

Raporda, İran savaşını sona erdiren anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ciddi arz kesintisi risklerini azalttığı ifade edildi. Ancak hasar gören ergitme tesislerinin onarılması ve yeniden devreye alınmasının zaman alacağına dikkat çekildi.

Banka, üretim kapasitesindeki toparlanmanın lojistik akışların normale dönmesinden daha yavaş gerçekleşebileceğini vurgulayarak, bölgedeki arzın kısa vadede baskı altında kalabileceğini kaydetti.

KÜRESEL ARZ AÇIĞI BEKLENTİSİ BÜYÜDÜ

Goldman Sachs, küresel alüminyum piyasasında beklediğinden daha büyük bir arz açığı oluşacağını öngörüyor. Banka, daha önce 2026 yılı için 570 bin ton olarak tahmin ettiği piyasa açığını 720 bin tona yükseltti.

2027 yılı için ise daha önce 1 milyon 300 bin ton olarak öngörülen arz fazlası beklentisi 590 bin tona düşürüldü. Raporda, Orta Doğu'daki zayıf üretimin Endonezya ve Çin'den gelen arz artışlarından daha baskın bir etki yaratacağı belirtildi.

FİYATLARDA İKİ FARKLI SENARYO

Banka, Orta Doğu'daki üretim toparlanmasına ilişkin risklerin çift yönlü olduğunu ifade etti. Hasar gören kapasitenin beklenenden daha yavaş devreye alınması halinde 2027 yılındaki arz fazlasının yaklaşık 100 bin ton seviyesine kadar gerileyebileceği ve alüminyum fiyatlarının ton başına 3 bin 250 dolar civarında kalabileceği belirtildi.

Diğer taraftan, bölgedeki üretimin daha hızlı toparlanması durumunda arz fazlasının 1 milyon 200 bin tona ulaşabileceği ve fiyatların ton başına 2 bin 750 dolar seviyelerine yaklaşabileceği kaydedildi.

Goldman Sachs, önümüzdeki dönemde alüminyum piyasasının seyrinde Orta Doğu'daki üretim kapasitesinin yeniden devreye alınma hızının belirleyici olacağını vurguladı. Bankaya göre, bölgedeki arz görünümüne ilişkin gelişmeler hem küresel piyasa dengelerini hem de fiyatlamaları doğrudan etkilemeye devam edecek.

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