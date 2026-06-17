Rapora göre, küresel petrol arzı mayıs ayında bir önceki aya kıyasla günlük yaklaşık 600 bin varil azalarak 94 milyon 470 bin varile düştü. Bu seviye, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarından önceki döneme göre günlük yaklaşık 13,6 milyon varil daha düşük bir üretime işaret etti.

İRAN'A YÖNELİK KISITLAMALAR ARZI ETKİLEDİ

IEA, arzdaki düşüşte ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası nedeniyle ülkenin petrol ihracatında yaşanan gerilemenin etkili olduğunu belirtti.

Mayıs ayında OPEC+ grubunun üretimi bir önceki aya göre günlük yaklaşık 1 milyon 120 bin varil azalarak 35 milyon 920 bin varile gerilerken, OPEC+ dışı ülkelerin üretimi günlük 530 bin varil artışla 58 milyon 540 bin varile yükseldi.

OPEC+ dışındaki arz artışında biyoyakıt üretimi ile ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen ek üretim etkili oldu.

PETROL ARZINDA 2027 BEKLENTİSİ GÜÇLÜ

Raporda, küresel petrol arzının 2026 yılında geçen yıla göre günlük yaklaşık 3,9 milyon varil azalarak 102 milyon 379 bin varile gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

Ancak ABD ile İran arasında sağlanan geçici anlaşma sonrasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve Körfez ülkelerinden petrol akışının normale dönmesiyle birlikte, küresel petrol arzının 2027 yılında günlük yaklaşık 8 milyon varil artarak 110 milyon 350 bin varile ulaşacağı tahmin edildi.

TALEP TAHMİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

IEA, küresel petrol talebine ilişkin beklentilerini de aşağı çekti. Kurum, bu yıla ilişkin petrol talebi artış tahminini önceki öngörüsüne göre günlük yaklaşık 700 bin varil düşürdü.

Raporda, nisan ve mayıs aylarında küresel petrol talebinde belirgin bir yavaşlama yaşandığına dikkat çekildi. Yüksek akaryakıt fiyatları ve ürün arzındaki kesintiler nedeniyle ikinci çeyrekte sevkiyatların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 azalmasının beklendiği belirtildi.

Bu düşüşün, küresel petrol piyasasında 2020 yılından bu yana görülen ilk çeyreklik daralma olacağı ifade edildi.

JEOPOLİTİK RİSKLER SÜRÜYOR

IEA, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 120 bin varil azalarak 103 milyon 290 bin varile gerilemesini bekliyor.

Buna karşılık, Körfez bölgesindeki arzın normale dönmesiyle birlikte talebin 2027 yılında yeniden hızlanarak günlük yaklaşık 2 milyon varil artışla 105 milyon 300 bin varile ulaşacağı öngörülüyor.

Raporda ayrıca, ABD ile İran arasındaki anlaşmanın uygulanma süreci, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların yeniden başlaması ve küresel ekonomide savaş kaynaklı etkilerin devam etmesi nedeniyle petrol piyasalarına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü vurgulandı.