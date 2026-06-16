Citi, Goldman Sachs ve Morgan Stanley, Orta Doğu'dan petrol arzının beklenenden daha hızlı normale döneceğini öngörerek Brent petrol tahminlerinde indirime gitti.

CİTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN REVİZYON

Citi, 2026 yılının üçüncü çeyreği için ortalama Brent petrol tahminini varil başına 75 dolar, dördüncü çeyrek tahminini ise 70 dolar olarak açıkladı. Banka ayrıca 2027 yılı Brent tahminini 80 dolardan 65 dolara düşürdü.

Citi'nin temel senaryosuna göre, ABD ile İran arasında mutabakatın imzalanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki ticari akışın temmuz ayının ikinci yarısında büyük ölçüde normale dönmesi bekleniyor. Banka, petrol akışının güvence altına alınması halinde ham petrol fiyatlarının mevcut seviyelerin 10 ila 15 dolar altında oluşabileceğini belirtti.

GOLDMAN SACHS: SAVAŞ ÖNCESİ SEVİYELER BEKLENİYOR

Goldman Sachs, 2026'nın son çeyreğine ilişkin Brent petrol tahminini 90 dolardan 80 dolara indirdi. Banka, Basra Körfezi'nden petrol ihracatının temmuz sonuna kadar savaş öncesi seviyelerine ulaşmasını öngörüyor.

Morgan Stanley ise Dated Brent için üçüncü çeyrek tahminini varil başına 100 dolardan 90 dolara düşürürken, yılın son çeyreğine yönelik beklentisini 80 dolar olarak belirledi.

Banka analistleri, ABD ile İran arasındaki geçici anlaşmanın bölgedeki gerilimi azaltarak petrol ihracatını destekleyeceğini ifade etti. Ancak anlaşmada hâlâ çözülmesi gereken başlıklar bulunduğuna ve risklerin tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekildi.

Morgan Stanley'ye göre kaybedilen petrol üretiminin yüzde 50'si eylül ayında, yüzde 80'i ise aralık ayına kadar yeniden devreye alınacak. Kalan kapasitenin ise 2027'nin ilk aylarında sisteme dönmesi bekleniyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Citi, petrol tahminlerini aşağı yönlü revize ederken değerli metallere ilişkin beklentilerini yukarı taşıdı. Banka, 0-3 aylık altın fiyatı tahminini ons başına 4.000 dolardan 4.500 dolara, gümüş tahminini ise 60 dolardan 70 dolara yükseltti. Altın için 6-12 aylık dönemde 5.000 dolarlık hedef korunmaya devam etti.

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EASTSPRİNG: PETROL 80 DOLARIN ÜZERİNDE KALABİLİR

Eastspring Investments ise ABD-İran anlaşmasına rağmen petrol fiyatlarının varil başına 80 doların üzerinde kalabileceğini değerlendirdi. Kuruma göre, Körfez'deki petrol akışının tamamen normale dönmesi ve tanker trafiğinin eski seviyelerine ulaşması aylar sürebilir.

Eastspring ayrıca yüksek petrol fiyatlarının enflasyon baskısını artırabileceğini, bunun da özellikle Asya ekonomilerinde para birimleri üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti. Kurum, Endonezya ve Filipinler'in bu süreçte kur zayıflığı ve faiz artırımı riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

Kaynak: Ekonomim

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