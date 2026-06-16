Şirket tarafından 16 Haziran 2026 tarihinde yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu'nun 20 Mayıs 2026 tarihli kararı kapsamında, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Yassıören Mahallesi Akpınarçiftliği mevkiinde bulunan 5.686,42 metrekarelik arsanın satın alındığı bildirildi.

KAP açıklamasına göre, söz konusu arsa için 157 milyon 456 bin 628,61 TL + KDV ödeme yapıldı ve alım işlemi 16 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tamamlandı.

Gerçekleştirilen yatırım ile birlikte DOF Robotik, Sınırlı Sorumlu Kuzey Marmara Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'nde yüzde 1,30 oranında ortaklık hakkı elde etti. Şirket, yatırımın üretim ve operasyonel kapasitesini geliştirmeye yönelik uzun vadeli hedeflerini desteklemesinin beklendiğini ifade etti.

DOFRB HİSSELERİ HAFİF EKSİDE İŞLEM GÖRDÜ

Haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başlayan DOFRB hisseleri, TSİ 13.50 itibarıyla yüzde 0,13 değer kaybıyla 153,90 TL seviyesinden işlem gördü.

Bank of America alım tarafında öne çıktı

Aracı kurum dağılımı verilerine göre, DOFRB hisselerinde net alıcılar tarafında Bank of America Yatırım Bank A.Ş., 131 bin 883 lot ile ilk sırada yer aldı. Kurumu sırasıyla Global Menkul Değerler (50.483 lot), TEB Yatırım (29.610 lot), Kuveyt Türk Yatırım (23.295 lot) ve Halk Yatırım (21.512 lot) takip etti.

İlk 5 aracı kurumun toplam alımı 784.119 lot, net alımı ise 256.783 lot olarak gerçekleşti.

İş Yatırım satış tarafında ilk sırada

Net satıcılar tarafında ise İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 99 bin 204 lotluk satışla ilk sırada yer aldı. İş Yatırım'ı Ziraat Yatırım (51.253 lot), AK Yatırım (45.103 lot), Garanti Yatırım (35.699 lot) ve Vakıf Yatırım (27.946 lot) izledi.

İlk 5 aracı kurumun toplam satış hacmi 1.496.105 lot olurken, net satış miktarı 259.205 lot olarak kaydedildi.

DOFRB'nin gerçekleştirdiği yeni yatırımın şirketin uzun vadeli büyüme planlarına katkı sağlaması beklenirken, hissedeki kurumsal işlem hareketleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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