Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içindeki ekonomik beklentiler döviz kurları üzerinde etkisini sürdürürken, dolar ve euro yeni güne yükseliş eğilimindeki seyrini koruyarak başladı.

Yatırımcılar, iş dünyası ve vatandaşlar, döviz piyasasındaki anlık değişimleri yakından izlemeye devam ediyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

18 Temmuz 2026 Cumartesi günü itibarıyla serbest piyasada döviz kurları şu seviyelerde işlem görüyor:

Dolar/TL alış: 47,1588 TL

Dolar/TL satış: 47,1726 TL

Euro/TL: 53,9628 TL

KÜRESEL PİYASALARDA PARİTELER

Uluslararası piyasalarda ise dün akşam itibarıyla başlıca pariteler şu seviyelerde bulundu:

Euro/Dolar: 1,1439

Sterlin/Dolar: 1,3452

Dolar/Yen: 162,4

Döviz kurları; küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak gün içinde değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle yatırımcılar ve döviz işlemi yapacak vatandaşlar, anlık kur hareketlerini yakından takip ediyor.

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