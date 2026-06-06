6 Haziran 2026 Cumartesi günü itibarıyla döviz kurlarında yukarı yönlü seyir dikkat çekerken, dolar 46 liranın üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

TCMB EFEKTİF KUR VERİLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 45,8552 lira, satışta ise 46,0389 lira olarak duyurdu.

Bir önceki işlem gününde efektif kur alışta 45,7667 lira, satışta ise 45,9500 lira seviyesinde bulunuyordu.

ULUSLARARASI PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda dün akşam itibarıyla önemli para birimleri arasındaki pariteler şu seviyelerde gerçekleşti:

Euro/Dolar: 1,1626

Sterlin/Dolar: 1,3437

Dolar/Yen: 160,022

Güncel Döviz Kurları

6 Haziran 2026 Cumartesi günü sabah saatleri itibarıyla döviz piyasalarında son durum şöyle:

Dolar/TL alış: 46,0552 TL

Dolar/TL satış: 46,0976 TL

Euro/TL: 53,0887 TL

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