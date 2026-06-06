Döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcılar, iş dünyası ve vatandaşlar dolar ile eurodaki son fiyatlamaları yakından takip ediyor.
6 Haziran 2026 Cumartesi günü itibarıyla döviz kurlarında yukarı yönlü seyir dikkat çekerken, dolar 46 liranın üzerinde işlem görmeye devam ediyor.
TCMB EFEKTİF KUR VERİLERİNİ AÇIKLADI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 45,8552 lira, satışta ise 46,0389 lira olarak duyurdu.
Bir önceki işlem gününde efektif kur alışta 45,7667 lira, satışta ise 45,9500 lira seviyesinde bulunuyordu.
ULUSLARARASI PİYASALARDA SON DURUM
Küresel piyasalarda dün akşam itibarıyla önemli para birimleri arasındaki pariteler şu seviyelerde gerçekleşti:
Euro/Dolar: 1,1626
Sterlin/Dolar: 1,3437
Dolar/Yen: 160,022
Güncel Döviz Kurları
6 Haziran 2026 Cumartesi günü sabah saatleri itibarıyla döviz piyasalarında son durum şöyle:
Dolar/TL alış: 46,0552 TL
Dolar/TL satış: 46,0976 TL
Euro/TL: 53,0887 TL
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.