ABD Başkanı Donald Trump piyasalarda fırtınalar estirmeye devam ederken, ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen haberlerle de birlikte dolarda zayıflık kendini gösterdi. ING Bank ise euroda yükseliş potansiyeli beklediğini paylaştı.

Uluslararası yatırım bankası ING Bank'ın döviz stratejisti Francesco Pesole, euronun dolar karşısında hala daha yükselme potansiyelinde olduğu analizinde bulundu.

"Euro/doların hala makul bir yükselme potansiyeli var" diyen Pesole, paylaştığı araştırma bülteninde, Trump'ın ticaret politikaları ve Fed'e uyguladığı faiz indirimi baskısının ABD para birimi için olumsuz olduğunu kaydetti.

Dövizde kalanların beklediği haber geldi! ING Bank euro tahminini paylaştı 1

TİCARET SAVAŞI EUROYA YARAMAMIŞTI

ABD’nin 1 Ağustos’ta devreye giren kapsamlı gümrük vergileri yüzünden ağır kayıplar veren euroda düşüş seyrinin kırılması planı yapılıyor.

ING’ye göre euro kısa vadede 1.17 dolara yükselecek ve bu yıl içinde kazançlarını sürdürecek.

Dövizde kalanların beklediği haber geldi! ING Bank euro tahminini paylaştı 2

UBS VE SOCİETE GENERALE DE DOLARDA DÜŞÜŞ BEKLİYOR

Küresel yatırım bankası UBS ve Societe Generale de dolarda zayıf seyir beklentilerini paylaşmıştı.

UBS analisti Wealth Management, Fed'in eylül toplantısında faiz oranını 25 baz puan indirmesini beklediğini söylemişti.

Dövizde kalanların beklediği haber geldi! ING Bank euro tahminini paylaştı 3

Fransız yatırım bankası Societe Generale de ABD dolarındaki zayıflığın bir süre daha devam edeceği beklentisini kaydetmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERMega Metal ABD’ye açılıyorMega Metal ABD’ye açılıyor
PARTNERBorsa İstanbul'da bugün öne çıkan 6 hisse (6 Ağustos 2025)Borsa İstanbul'da bugün öne çıkan 6 hisse (6 Ağustos 2025)

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 40,66 40,66 % -0.03 15:44
Euro 47,24 47,25 % 0.28 15:44
İngiliz Sterlini 54,17 54,18 % 0.08 15:44
Avustralya Doları 26,41 26,42 % 0.35 15:43
İsviçre Frangı 50,36 50,38 % -0.01 15:44
Rus Rublesi 0,51 0,51 % 0.2 15:43
Çin Yuanı 5,66 5,66 % -0.04 15:40
İsveç Kronu 4,22 4,22 % 0.26 15:44
Tüm Döviz Fiyatları
#ING #Euro