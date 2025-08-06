Uluslararası yatırım bankası ING Bank'ın döviz stratejisti Francesco Pesole, euronun dolar karşısında hala daha yükselme potansiyelinde olduğu analizinde bulundu.

"Euro/doların hala makul bir yükselme potansiyeli var" diyen Pesole, paylaştığı araştırma bülteninde, Trump'ın ticaret politikaları ve Fed'e uyguladığı faiz indirimi baskısının ABD para birimi için olumsuz olduğunu kaydetti.

TİCARET SAVAŞI EUROYA YARAMAMIŞTI

ABD’nin 1 Ağustos’ta devreye giren kapsamlı gümrük vergileri yüzünden ağır kayıplar veren euroda düşüş seyrinin kırılması planı yapılıyor.

ING’ye göre euro kısa vadede 1.17 dolara yükselecek ve bu yıl içinde kazançlarını sürdürecek.

UBS VE SOCİETE GENERALE DE DOLARDA DÜŞÜŞ BEKLİYOR

Küresel yatırım bankası UBS ve Societe Generale de dolarda zayıf seyir beklentilerini paylaşmıştı.

UBS analisti Wealth Management, Fed'in eylül toplantısında faiz oranını 25 baz puan indirmesini beklediğini söylemişti.

Fransız yatırım bankası Societe Generale de ABD dolarındaki zayıflığın bir süre daha devam edeceği beklentisini kaydetmişti.