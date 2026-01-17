"E-ihracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, şirketlerin, e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda Türk ürünlerinin çevrim içi tanıtılması ve siparişlerin hızlı teslimatının sağlanmasına ilişkin giderleri destekleyecek E-ihracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-ihracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen kararda değişiklik yapıldı. Yapılan düzenlemeyle, söz konusu kararda e-ticaret paydaşı ve yurt dışı pazar yeri tanımları değiştirildi.

İşbirliği kuruluşlarının e-ticaret ve genel perakende ürünlerinin, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünce uygun görülen yurt dışı pazar yerlerinde ve dijital platformlarda tanıtılması amacıyla bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık, pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri aynı anda en fazla 2 proje için proje başına en az 1, en fazla 4 yıl süresince yıllık 4 milyon liraya kadar yüzde 50 oranında desteklenecek.

Yurt dışı pazar yeri entegrasyon, çevrim içi mağaza ve HEDEF ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet destekleri, bakanlıkça belirlenen e-ihracata yönelik hedef ülkelerden pazara giriş şartlarına bağlı olarak belirlenen ülkelere yönelik verilecek. Bazı maddelerdeki destekler için hedef ülke ilave puanı da uygulanmayacak.

Karar kapsamında ödenecek destek miktarı, desteğe konu giderlerin yüzde 75'ini aşamayacak.

(AA)