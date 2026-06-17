Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketlerinin piyasa değerleri açıklandı. 17 Haziran 2026 tarihli verilere göre, sektörün en değerli şirketi açık ara farkla Ford Otosan (FROTO) oldu.
Yaklaşık 320,4 milyar TL piyasa değerine ulaşan Ford Otosan, otomotiv sektöründeki liderliğini korurken, ikinci sırada Tofaş (TOASO) yer aldı.
FORD OTOSAN ZİRVEDE YER ALDI
Otomotiv sektöründe piyasa değeri bakımından ilk sıralarda yer alan şirketler şöyle sıralandı:
Ford Otosan (FROTO): 320,381 milyar TL
Tofaş (TOASO): 162,000 milyar TL
Türk Traktör (TTRAK): 44,905 milyar TL
Doğuş Otomotiv (DOAS): 44,440 milyar TL
Otokar (OTKAR): 42,960 milyar TL
Anadolu Isuzu (ASUZU): 15,473 milyar TL
Karsan (KARSN): 11,277 milyar TL
Tümosan (TMSN): 10,465 milyar TL
İLK İKİ ŞİRKET DİKKAT ÇEKİYOR
Listede yer alan Ford Otosan ve Tofaş'ın toplam piyasa değeri, diğer şirketlerin büyük bölümünü geride bırakarak sektör içerisindeki ağırlıklarını ortaya koydu. Ford Otosan'ın piyasa değeri, listedeki ikinci sıradaki Tofaş'ın yaklaşık iki katına ulaştı.
Otomotiv sektörü, ihracat performansı, üretim kapasitesi ve elektrikli araç yatırımlarıyla Borsa İstanbul'un en dikkat çeken sektörleri arasında yer almaya devam ediyor.
Kaynak: Stockeys
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.