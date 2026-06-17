Yaklaşık 320,4 milyar TL piyasa değerine ulaşan Ford Otosan, otomotiv sektöründeki liderliğini korurken, ikinci sırada Tofaş (TOASO) yer aldı.

FORD OTOSAN ZİRVEDE YER ALDI

Otomotiv sektöründe piyasa değeri bakımından ilk sıralarda yer alan şirketler şöyle sıralandı:

Ford Otosan (FROTO): 320,381 milyar TL

Tofaş (TOASO): 162,000 milyar TL

Türk Traktör (TTRAK): 44,905 milyar TL

Doğuş Otomotiv (DOAS): 44,440 milyar TL

Otokar (OTKAR): 42,960 milyar TL

Anadolu Isuzu (ASUZU): 15,473 milyar TL

Karsan (KARSN): 11,277 milyar TL

Tümosan (TMSN): 10,465 milyar TL

İLK İKİ ŞİRKET DİKKAT ÇEKİYOR

Listede yer alan Ford Otosan ve Tofaş'ın toplam piyasa değeri, diğer şirketlerin büyük bölümünü geride bırakarak sektör içerisindeki ağırlıklarını ortaya koydu. Ford Otosan'ın piyasa değeri, listedeki ikinci sıradaki Tofaş'ın yaklaşık iki katına ulaştı.

Otomotiv sektörü, ihracat performansı, üretim kapasitesi ve elektrikli araç yatırımlarıyla Borsa İstanbul'un en dikkat çeken sektörleri arasında yer almaya devam ediyor.

Kaynak: Stockeys

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