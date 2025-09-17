PROMOSYON MİKTARI NASIL BELİRLENİYOR?

Promosyon miktarını belirleyen ana faktör, emeklinin maaşıdır. Bunun yanı sıra, otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı veya ek ürünlerden faydalanma gibi şartlar promosyon miktarını önemli ölçüde artırabiliyor. Özellikle özel bankalar, ek koşullarla daha yüksek ödemeler yaparak öne çıkıyor.

Emeklilerin en avantajlı seçeneği bulmak için bankaların sunduğu temel promosyonları ve ek şartları karşılaştırması uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

Eylül 2025'te Öne Çıkan Banka Promosyonları

• Yapı Kredi: 27.000 TL'ye kadar promosyon ve ek ödüller sunuyor.

• Garanti BBVA: 25.000 TL'ye ulaşan promosyon ve bonus fırsatları sağlıyor.

• Denizbank: 12.000 TL temel promosyonun yanı sıra ek ödüllerle toplamda 27.000 TL'ye yakın avantaj sunuyor.

• TEB: Ek ödeme şartlarıyla 21.000 TL'ye kadar promosyon veriyor.

• Akbank: 17.500 TL'ye varan ödül fırsatı sunuyor.

• Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank: Bu kamu bankaları, emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon imkanı tanıyor.

Kaynak: Cumhuriyet