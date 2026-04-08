Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlanan taslak izahname, bankanın resmi internet sitesinde yatırımcıların incelemesine sunuldu. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, söz konusu izahnamenin henüz SPK tarafından onaylanma aşamasında olduğu, yatırımcıların bu süreçte taslak metni referans alabileceği belirtildi.

GÖZLER SPK ONAYINDA

Banka yönetimi, halka arz sürecine ilişkin stratejik yol haritasını netleştirdi. SPK incelemesinin ardından:

Kesinleşmiş izahname sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde ilan edilecek.

Halka arz takvimi, hisse fiyatı ve talep toplama detayları kamuoyuyla paylaşılacak.

PİYASALARDA HEYECAN YARATTI

Emlak Katılım’ın halka arz hamlesi, katılım finans sektörü ve sermaye piyasaları açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Gayrimenkul odaklı bankacılık çözümleriyle tanınan kurumun halka arzı, bankanın özkaynak yapısını güçlendirmeyi ve daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Dünya