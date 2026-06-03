Dünyanın en önemli enerji koridorları arasında gösterilen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ve Bakü-Supsa petrol boru hatlarında yeni bir döneme giriliyor. İngiliz enerji devi BP, uzun yıllardır yürüttüğü yönetim görevlerini ilgili ülkelere devretme kararı aldı.

Bakü'de düzenlenen Bakü Enerji Forumu'nda konuşan BP Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Bölge Başkanı Giovanni Cristofoli, BTC Petrol Boru Hattı'nın yönetiminin anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'a devredileceğini açıkladı.

Cristofoli, devir sürecinin temmuz ayına kadar tamamlanmasının beklendiğini ve çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi.

BP PROJEDEN ÇEKİLMİYOR

Yönetim devri kararının ardından BP'nin bölgedeki faaliyetlerine ilişkin soru işaretleri oluşurken, şirket projeden ayrılmadığının altını çizdi.

Giovanni Cristofoli, BP'nin BTC Petrol Boru Hattı'ndaki ortaklık yapısının ve faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek, şirketin bölgedeki enerji projelerine katkı sağlamayı sürdüreceğini ifade etti.

BAKÜ-SUPSA HATTINDA TARİH NETLEŞTİ

BP'nin yönetimini devredeceği bir diğer stratejik enerji hattı olan Bakü-Supsa Petrol Boru Hattı için de takvim belli oldu.

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Cristofoli, hattın yönetiminin 8 Temmuz 2026 tarihinde ilgili ülkelere devredileceğini açıkladı. Planlamaya göre hattın Azerbaycan sınırları içerisindeki bölümü Azerbaycan'ın kontrolüne geçerken, Gürcistan topraklarında bulunan kısmın yönetimi ise Gürcistan hükümeti tarafından üstlenilecek.

BÖLGENİN ENERJİ GÜVENLİĞİNDE KRİTİK ÖNEME SAHİP

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki petrol kaynaklarını Gürcistan üzerinden Türkiye'nin Akdeniz kıyısındaki Ceyhan Limanı'na ulaştırıyor. 2006 yılında faaliyete geçen hat, Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından stratejik öneme sahip projeler arasında yer alıyor.

BP, hattın inşa edilmesi ve işletilmesi sürecinde proje lideri olarak görev yapmış ve uzun yıllardır yönetim sorumluluğunu üstlenmişti.

Azerbaycan petrolünü Gürcistan'ın Karadeniz kıyısındaki Supsa Terminali'ne taşıyan Bakü-Supsa Petrol Boru Hattı ise 1999 yılında işletmeye alınmıştı.

(DÜNYA GAZETESİ)