Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI), enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığını duyurdu.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre, yüzde 100 bağlı ortaklığı Ensari Yenilenebilir Enerji A.Ş. ile enerji üretim lisansına sahip bir şirketin satın alınması konusunda taraflar arasında ön protokol ve gizlilik sözleşmesi imzalandı.

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Satın alınması planlanan şirketin biyokütle ve güneş enerjisi kaynaklarından elektrik ürettiği, yıllık 120 milyon kWh üretim kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

ENSRI, sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.