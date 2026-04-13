Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB), Fas Krallığı tarafından yürütülen stratejik altyapı projesinde üstlendiği dev teslimatı başarıyla noktaladı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamayla, Marakeş bölgesinin su krizine çözüm olacak projede sevkiyatların tamamlandığını ve yeni iş fırsatları için görüşmelerin başladığını duyurdu.

76 MİLYON DOLARLIK DEV SEVKİYAT TAMAM

Deniz suyunun arıtılarak iç bölgelere ulaştırılmasını kapsayan stratejik projede Erciyas Boru, iş ortağı ile birlikte önemli bir rol üstlendi. Projenin detaylarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Proje Bedeli: 76 milyon ABD Doları.

Kapsam: Boru üretimi ve sevkiyat süreçleri.

Durum: Planlanan takvim doğrultusunda tüm süreçler başarıyla tamamlandı.

Proje sahasındaki inşaat faaliyetlerinin Fas hükümeti tarafından aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Erciyas Boru'nun projeyi yüksek kalite ve hızla teslim etmesi, Fas Krallığı nezdinde yeni kapıların açılmasını sağladı. Şirket, gösterilen performansın ardından Fas'tan ilave talepler aldığını açıkladı:

"Şirketimizin söz konusu projedeki güçlü teslimat performansı ve stratejik konumu doğrultusunda yeni projelere yönelik ilave talepler alınmış olup, ilgili iş fırsatlarına ilişkin görüşmeler aktif olarak devam etmektedir."

HİSSELER NE DURUMDA?

ERCB hisseleri yazım sırasında yüzde 0,71’lik artışla 56,75 TL’den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 2,16 düştü. Aylık bazda yüzde 5,88 yükseldi.

