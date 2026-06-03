Borsa İstanbul A.Ş., Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) paylarına ilişkin pazar değişikliği kararı aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin konkordato talepli başvurusu sonucunda mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verilmesi dikkate alınarak TRILC paylarının Ana Pazar'dan Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verildi.

TRILC PAYLARI BUGÜN İŞLEME KAPALI

Borsa İstanbul ayrıca şirket paylarının işlem sırasının 3 Haziran 2026 tarihinde kapalı kalacağını açıkladı.

TRILC payları, 4 Haziran 2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işleme açılacak.

ŞİRKET KONKORDATO BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Turk İlaç tarafından daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, krediye erişimde yaşanan zorluklar, yüksek faiz ortamı, finansal sıkışıklık, nakit akış dengesindeki bozulma ve finansman maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle konkordato başvurusu yapıldığı belirtilmişti.

Şirket, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 2 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet verildiğini duyurmuştu.

Açıklamada konkordato başvurusunun, şirket mal varlığının ve üretim bütünlüğünün korunması, olası haciz işlemleri nedeniyle üretim faaliyetlerinin ve kamu hizmetinin aksamaması amacıyla yapıldığı ifade edildi.

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BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Şirket, konkordato süreci boyunca faaliyetlerine olağan şekilde devam edeceğini belirtirken, bankalar ve diğer alacaklılarla borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik görüşmeler yürütüleceğini bildirdi.

Borsa İstanbul tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, söz konusu kararın Kotasyon Yönergesi'nin 35. maddesi kapsamında alındığı ifade edildi.

Şirketten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

"Dönem itibari ile içinde bulunduğumuz zorlu ortamdan kaynaklı krediye ulaşmada yaşanan zorluklar, yüksek faiz sebebi ile şirketimizin yaşadığı finansal sıkışıklık, nakit akış dengesinin bozulması ve finansman maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle;

Kredi geri ödemelerine ilişkin olarak 14.05.2026'da başlayan ve işbu kamu platformunu aydınlatma bildiriminin yapıldığı tarih itibarıyla henüz kapatılamamış olan kredi gecikme kayıtları,

20.05.2026 tarihinde oluşan ve işbu duyurunun yapıldığı tarihe kadar oluşan ve henüz düzeltilememiş olan karşılıksız çek kayıtları,

Kısa vadede yoğunlaşan yüksek tutarlı çek ödeme yükümlülüğümüzün bulunması,

2026 ilk çeyrek sonu itibarıyla dönem karı elde etmiş olmamıza rağmen, 2025 yıl sonunda oluşan yüksek dönem zararımız,

Devam etmekte olan ve işbu duyuru tarihi itibarıyla da yüksek seviyesini sürdüren banka kredilerinin kısa vade ağırlıklı yapısından dolayı,

Şirketimiz, şirketimiz yönetim kurulu başkanı Mehmet Berat BATTAL ve şirketimizde %5,17 pay, %12,66 oy hakkı bulunan BATTAL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 02.06.2026 tarihinde 2026/477 Esas numarası ile açılan dava sonucunda ilgili mahkeme tarafından 02.06.2026 tarihinden itibaren 3(Üç) ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz hakkında yapılan konkordato başvurusu, şirketimizin mal varlığının ve üretim bütünlüğünün zarar görmeden korunması ve alacaklılar tarafından başlatılacak veya başlatılması muhtemel haciz işlemleri sebebiyle üretim faaliyetlerimizin ve vermekte olduğumuz kamu hizmetinin aksamaması amacıyla yapılmıştır. Bu karar sonrasında; kararın gerekleri yerine getirilip şirketimiz olağan faaliyetlerine devam ederken, başta bankalar ve diğer tüm alacaklılar ile şirketimizin mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla görüşmeler yürütülecektir.

Şirketimiz nakit akışının düzenli hale gelmesi, finansman giderlerinin düşürülmesi, gelişen ülke ekonomisine katkı sağlanması adına ve yine mahkemenin ve komiserlerin vereceği kararlar / yönlendirmeler doğrultusunda konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması için gerekli çaba gösterilecektir.

Konkordato sürecinde yaşanan gelişmeler mevzuat kapsamında kamuya açıklanmaya devam edecektir.

Kamuoyuna ve ortaklarımıza saygıyla duyurulur."