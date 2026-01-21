Ekonomi biliminde faiz ile varlık fiyatları arasında genellikle ters bir orantı bulunur. Faizler düştüğünde borçlanma maliyeti azalır, bu da talebi tetikler. Türkiye gibi konutun hem "barınma" hem de "en güvenli yatırım" görüldüğü bir ülkede ise bu durum, çoğu zaman fiyatların roket hızıyla yükselmesiyle sonuçlanıyor.

"Haberin kendisi, indirimden daha hızlıdır" (Psikolojik Etki)

Türkiye'deki konut piyasasında fiyatlar çoğu zaman banka tabelasından önce değişir. Satıcılar, "faiz indirimi geliyor" haberini duydukları anda ilan fiyatlarını yukarı çekerler. Yani kredi çekmek için bankaya gittiğinizde, faiz avantajının çoktan ev fiyatına eklendiğini görebilirsiniz.

Ertelenmiş talep patlaması

Son iki yıldır yüksek faizler nedeniyle binlerce kişi "bekle ve gör" moduna geçti. Faizlerin yüzde 2 seviyelerine ve altına inme beklentisi (2026 yılının ikinci yarısı için öngörülüyor), bu devasa kitleyi aynı anda piyasaya çekecek. Herkesin aynı anda ev almaya çalıştığı bir ortamda fiyatların artması kaçınılmaz bir ekonomik sonuçtur.

Arz yetersizliği ve inşaat maliyetleri

Fiyatları sadece faiz belirlemez. Yeni konut üretimi, maliyetler nedeniyle son yıllarda talebin gerisinde kaldı. Piyasada yeterli ev yokken talep arttığında, olan evlerin değeri daha da kıymetli hale geliyor. Uzmanlar, 2026'da nominal fiyat artışlarının yüzde 20-30 bandında seyredebileceğini öngörüyor.

22 Ocak Merkez Bankası Kararı Neden Önemli?

Yarın açıklanacak TCMB faiz kararı için piyasanın genel beklentisi 150 baz puanlık bir indirim yönünde. Eğer faizler yüzde 38’den 36,5 seviyesine çekilirse, bu durum konut kredisi faizlerinde "psikolojik bir rahatlama" başlatabilir.

Ne zaman almalı? Ekonomi çevrelerinde sıkça dile getirilen bir görüşe göre; "Yüksek faizle ucuz ev alıp sonra krediyi yapılandırmak, düşük faizle pahalı ev almaktan daha kârlı olabilir." Çünkü faiz düştüğünde bankayla pazarlık yapabilirsiniz, ancak ev fiyatı arttığında satıcıyla pazarlık şansınız çok daha düşüktür.