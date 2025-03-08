Fed Başkanı Jerome Powell, Chicago Üniversitesi'nde düzenlenen Para Politikası Forumu'nda ekonomide temel göstergelerin sağlam kaldığını, enflasyon ve istihdam artışlarındaki ilerlemenin düzensiz de olsa sürdüğünü ifade etti.

2 ENFLASYON HEDEFİ İLE UYUMLU

Fed Başkanı, kısa vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin bazı ölçütlerin yükseldiğini ancak "uzun vadeli beklentilere ilişkin çoğu ölçütün istikrarlı kaldığını ve yüzde 2 enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu" söyledi.

Powell "Yeni yönetim, dört ayrı alanda önemli politika değişiklikleri uygulama sürecinde: ticaret, göç, mali politika ve düzenleme. Değişiklikler ve muhtemel etkileri etrafındaki belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor" şeklinde sürdürdü.

TARİFELER İLE İLGİLİ SORUYA YANIT

Powell, konuşmasının ardından düzenlenen soru-cevap bölümünde tarifelere ilişkin bir soruya "Henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Neyin, ne kadar süreyle, hangi oranda tarifeye tabi tutulacağı konusunda hala çok belirsizliğin olduğu bir aşamadayız. Tüm bunları görmek için beklememiz gerekecek." yanıtını verdi.

FAİZ KARARI NE OLACAK?

Fed'in 18-19 Mart'taki toplantısında gösterge faiz oranını mevcut yüzde 4,25-4,50 aralığında tutması bekleniyor. Politika yapıcılar ayrıca Trump yönetiminin ilk 2 ayının enflasyon, istihdam, büyüme ve faiz oranlarının seyri üzerindeki görünümü nasıl etkilediğine dair fikir verecek yeni ekonomik projeksiyonları da yayınlayacaklar.