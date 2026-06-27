Haftalık verilere göre BIST 100 endeksi yüzde 3,13 değer kaybederek 14.274,02 puandan haftayı tamamladı.

Değerli metallerde de düşüş eğilimi devam etti. Gram altın haftalık bazda yüzde 1,39 gerileyerek 6.118,50 TL'den, ons altın ise yüzde 1,71 düşüşle 4.089,26 dolardan kapanış yaptı.

Haftanın en sert kayıpları ise gümüşte yaşandı. Gram gümüş yüzde 8,57 değer kaybederek 88,58 TL'ye, ons gümüş ise yüzde 8,84 düşüşle 59,18 dolara geriledi.

Döviz piyasasında ise sınırlı yükselişler dikkat çekti. Dolar/TL haftalık yüzde 0,40 artışla 46,61 TL'ye, sterlin yüzde 0,17 yükselişle 61,55 TL'ye çıktı. Euro ise yüzde 0,34 gerileyerek 55,07 TL'den haftayı tamamladı.

Kripto para piyasasında da satış baskısı sürdü. Bitcoin haftalık bazda yüzde 6,32 değer kaybederek 60.240 dolar seviyesinde işlem gördü.

Haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları

BIST 100: %-3,13 (14.274,02 puan)

Gram altın: %-1,39 (6.118,50 TL)

Ons altın: %-1,71 (4.089,26 dolar)

Dolar: %+0,40 (46,61 TL)

Euro: %-0,34 (55,07 TL)

Sterlin: %+0,17 (61,55 TL)

Gram gümüş: %-8,57 (88,58 TL)

Ons gümüş: %-8,84 (59,18 dolar)

Bitcoin: %-6,32 (60.240 dolar)

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