Döviz piyasalarındaki son gelişmeler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ekonomik verilerin etkisiyle dolar ve Euro kurundaki hareketlilik sürerken, "Dolar bugün kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" soruları da araştırılıyor. İşte 27 Haziran 2026 Cumartesi günü itibarıyla güncel dolar ve Euro fiyatları...

DOLAR

Alış: 46,59 TL

Satış: 46,66 TL

EURO

Alış: 53,07 TL

Satış: 53,15 TL

STERLİN

Alış: 61,05

Satış: 62,10