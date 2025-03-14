Fed yetkilileri, Başkan Donald Trump'ın başta ticaret olmak üzere ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlik nedeniyle bir süre daha beklemede kalabileceklerinin sinyalini verirken Bloomberg'in anketine göre, bu politikalar çoğu ekonomistin büyüme tahminlerini geri çekmesine ve enflasyon tahminlerini yükseltmesine neden oldu.

Ekonomistler, Fed'in önümüzdeki hafta faizi değiştirmeyerek %4,25 ila %4,5 aralığında bırakacağını öngördü.

DAHA ZAYIF BİR BÜYÜME ÖNGÖRDÜLER

Ankete katılanların yaklaşık dörtte üçü, Trump'ın uyguladığı veya önerdiği politikaların bir sonucu olarak, 2024 yılı sonundaki tahminlerine kıyasla 2025 yılında daha zayıf bir büyüme gördüklerini söyledi.

BMO Capital Markets ABD Başekonomisti Scott Anderson, “Fed şu anda çok zor bir noktada, çekirdek enflasyon orta vadeli hedefinin oldukça üzerinde kalsa bile daha stagflasyonist bir görünümle karşı karşıya. Gelecekteki tarifelerin büyüklüğü, süresi ve hedefleri konusundaki belirsizlik para politikası görünümünü daha da karmaşık hale getiriyor. Para politikası beklentilerinin yanı sıra finansal piyasaları da sarsma potansiyeline sahipler” değerlendirmesini yaptı.