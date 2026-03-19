Fed'in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutması beklenen bir karardı ancak piyasaları asıl sarsan, Başkan Powell’ın enflasyon ve enerji fiyatlarına yönelik uyarıları oldu.

Powell, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan petrol fiyatlarının enflasyonu tetiklediğini ve faiz indirimlerinin beklenenden daha geç gelebileceğini ima etti.

Bu durum, dün akşam ons altını 5.000 dolar psikolojik sınırının altına iterek yüzde 3,7'lik tarihi bir değer kaybına yol açtı.

BUGÜN PİYASALARDA SON DURUM: DÜŞÜŞ DURDU MU?

19 Mart sabahı itibarıyla altın fiyatlarında sınırlı bir toparlanma gözleniyor.

Ons altın, dün gördüğü 4.840 dolar seviyelerinden hafifçe kafasını kaldırarak 4.851 dolar bandına tutunmaya çalışıyor.

ANALİSTLERİN GÖZÜ "HÜRMÜZ VE ENFLASYON" KISKACINDA

Piyasa uzmanları, altının kaderini iki ana faktörün belirleyeceğini öngörüyor:

• Güvenli Liman Etkisi: Orta Doğu’daki savaşın genişlemesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz, altına olan talebi her an yeniden canlandırabilir.

• Fed'in Şahin Duruşu: Powell'ın "enflasyon düşmeden faiz indirimi yok" mesajı, doları güçlendirerek altının yükseliş hızını kesmeye devam ediyor.

Özetle; altın bugün, dün akşamki "nakavt" etkisinden çıkmaya çalışıyor. Keskin düşüş yerini dar bantta bir kararsızlığa bırakmış durumda.