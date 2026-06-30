Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET), Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) hizmet alımı ihalesine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklamada bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre FONET, 30 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katıldı.

EN UYGUN TEKLİF FONET'TEN

KAP'ta yer alan bilgilere göre ihaleye toplam 3 şirket katılırken, 198 milyon 476 bin 457 TL ile en uygun teklifi FONET sundu.

Şirket, söz konusu tutarla ihalede en düşük teklif veren firma olduğunu duyurdu.

İhalenin kesin sonucuna ilişkin süreç ise ilgili idarenin değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

FONET HİSSELERİ NE DURUMDA?

KAP açıklamasının ardından FONET hisseleri haber yazımı sırasında yüzde 0,18 yükselişle 5,45 TL seviyesinden işlem gördü.

Hisse, haftalık bazda ise yüzde 6,67 değer kaybı yaşadı.

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