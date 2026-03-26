Gazeteci Nevzat Dindar'ın aktardığı bilgiye göre Icardi, sözleşmesinden kaynaklanan 4 milyon euroluk imaj hakkı alacağını tahsil edemedi. Ödemenin yapılmaması üzerine Arjantin'li golcü, kulübe resmi ihtarname göndererek yasal yollara başvurdu. Bu gelişme, Galatasaray ile Icardi arasındaki ayrılık sürecinin hâlâ tam anlamıyla kapanmadığını gözler önüne seriyor.

GSRAY Yatırımcıları İçin Ne Anlama Geliyor?

Galatasaray, Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık bir spor kulübü. Bu tür hukuki süreçler doğrudan kulübün mali tablolarını etkileyebilir. 4 milyon euro, yargı sürecine taşınması halinde olası faiz ve yargılama masraflarıyla birlikte daha da büyüyebilecek bir yükümlülük anlamına geliyor. Borsa yatırımcıları açısından ise bu gelişme, kulübün bilanço risklerini artıran bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Süreç Nereye Gidecek?

İhtarname, genellikle dava öncesinde son bir uzlaşma çağrısı niteliği taşır. Galatasaray'ın bu aşamada ödeme yapıp yapmayacağı ya da sürecin mahkemeye taşınıp taşınmayacağı henüz netlik kazanmadı. Kulüpten resmi bir açıklama gelmedi. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.