Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde yatırımcıların takibindeki önemli gelişmelerden biri Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) cephesinde yaşandı. Şirketin gerçekleştirdiği bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle hisse fiyatında düzeltmeye gidildi.

KAP'a yapılan açıklamaya göre GMTAS, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 101,07238 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirdi.

Bu hamleyle birlikte şirketin mevcut hissedarları, ellerindeki hisse adedini (lot sayısını) ek bir ücret ödemeden iki katından fazla artırma imkanı buldu.

Yüzde 101 bedelsiz için tarih geldi: 1000 lotunuz 2010 lot olacak Yüzde 101 bedelsiz için tarih geldi: 1000 lotunuz 2010 lot olacak

YENİ FİYAT: 26,11 TL

Sermaye artırımı sonrası hisse fiyatında yapılan matematiksel düzeltme Borsa İstanbul tarafından duyuruldu. Buna göre GMTAS payları, bugünkü seansa 26,11 TL teorik fiyatla başlayacak.

Borsa İstanbul'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"GMTAS %101,07238 iç kaynaklardan bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 26,11 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)"

Yatırımcıların portföylerindeki lot sayıları artarken, hisse fiyatı aynı oranda düzeltildiği için toplam portföy değerinde açılış anı itibarıyla teknik bir değişim yaşanmayacak.

