Göknur Gıda, 26 Temmuz 2024 tarihli yönetim kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilke kararları çerçevesinde tanınan izinle pay geri alımını sürdürüyor. Şirket, 25 Mart 2026 tarihinde borsada 445.820 TL nominal tutarlı (lot) hisse geri alımı gerçekleştirdiğini bildirdi.

FON TUTARI 525 MİLYON TL OLARAK BELİRLENDİ

Şirketin pay geri alım programına ilişkin mali sınırları da netleşti:

Azami Fon Tutarı: Pay geri alımı için ayrılan kaynak 525.000.000 TL ile sınırlandırıldı.

Finansman Kaynağı: Söz konusu alımların tamamının şirketin kendi özkaynaklarından karşılanacağı vurgulandı.

Nominal HEDEF: Program kapsamında toplam 17.500.000 TL nominal tutara kadar geri alım yapılabileceği kaydedildi.

