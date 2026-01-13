Gram gümüş cephesinde 2025 boyunca görülen güçlü yükseliş trendi, 2026’nın ilk haftalarında da etkisini artırarak sürdürüyor. Grafik incelendiğinde, fiyatın hem uzun vadeli yükselen kanal içinde hareket ettiği hem de son ivmelenmeyle birlikte üst banda doğru sert bir atak yaptığı görülüyor. Bu durum, gram gümüşte trendin henüz bozulmadığına, ancak kısa vadede dikkat edilmesi gereken kritik seviyelere girildiğine işaret ediyor.

Ana Trend: Yükseliş Kanalı Bozulmuş Değil

Grafikte MAVI yükselen kanal yapısı net biçimde korunuyor. Fiyat, uzun süredir bu kanalın alt bandından aldığı desteklerle orta banda ve zaman zaman üst banda doğru ilerliyor. Son yükseliş dalgasında ise kanal orta bandı çok güçlü biçimde yukarı kırılmış ve fiyat kısa sürede üst bölgelere taşınmış durumda.

Bu teknik yapı, gram gümüşte ana trendin halen yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Kanal bozulmadığı sürece geri çekilmeler, teknik olarak “düzeltme” niteliğinde okunuyor.

Kritik Direnç Bölgesi: Psikolojik ve Teknik Eşik

Grafikte öne çıkan yatay seviyeler, mevcut bölgede güçlü bir arz alanına girildiğini gösteriyor.

Özellikle:



87 – 90 bandı: Hem önceki tepe bölgeleri hem de yatay teknik seviyeler açısından kısa vadeli ana direnç alanı konumunda.

Fiyatın bu alan üzerinde kalıcılık sağlaması, gram gümüşte yeni bir fiyat keşfi sürecini başlatabilir. Aksi halde bu bölge, kısa vadeli kâr satışlarının yoğunlaşabileceği bir alan olarak izlenmeli.

Destekler: Trend Sağlığı Bu Bölgelerde Ölçülecek

Olası geri çekilmelerde öne çıkan destek seviyeleri:

84 – 85 bandı: Kırılan direnç, yeni destek. İlk izlenecek ana seviye.

71 – 72 bandı: Hem yatay destek hem de kanal içi önemli teknik eşik. Orta vadeli görünüm açısından kritik.

58 – 60 bandı: Daha sert düzeltmelerde ana trend desteği. Bu bölgenin altı, yükselen yapı açısından riskli alan olur.

Bu seviyelerin üzerinde kalındığı sürece teknik olarak yükseliş trendinin devam ettiği söylenebilir.

Momentum ve Hız: Dikkat Edilmesi Gereken Nokta

Son mum yapıları incelendiğinde, yükselişin oldukça dik bir açıyla gerçekleştiği görülüyor. Bu tür hareketler trendin gücünü gösterse de, aynı zamanda kısa vadede düzeltme riskinin de arttığına işaret eder.

Bu nedenle: Sert geri çekilmeler gelirse panik yerine, Kanal ve yatay desteklere verilecek tepkiler takip edilmeli. Trend piyasalarında zaman zaman sert soluklanmalar sağlıklı kabul edilir.

Orta – Uzun Vade Görünüm

Büyük resimde gram gümüş:

Yükselen kanal içinde,

Daha yüksek dipler ve daha yüksek zirveler üreterek ilerliyor,

Henüz ana trendi bozacak bir teknik sinyal üretmiş değil.

Bu yapı korunursa, geri çekilmeler orta vadede trend içi alım fırsatları olarak çalışabilir. Üst bandın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise yeni HEDEF bölgeler teknik projeksiyonlarla çok daha yukarı taşınabilir.

Genel Değerlendirme

Gram gümüşte teknik tablo şu an için net:

Ana trend: Yukarı

Kısa vade: Aşırı hızlanma → düzeltme riski

Orta vade: Kanal ve destekler korundukça pozitif yapı

Kritik bölge: 87 – 90 üzeri kalıcılık / altı tepkiler

Yükseliş trendi devam ediyor, ancak fiyat artık “her yerden alınır” bölgesinden çıkıp, seçici olunması gereken teknik alanlara girmiş durumda.

Uyarı / Yasal Hatırlatma: Bu içerikte yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan görüşler genel nitelikte teknik analiz yorumlarıdır. Yatırım kararları; kişisel risk algınıza, finansal durumunuza ve getiri beklentinize göre, yetkili kurum ve profesyonel danışmanlar tarafından verilmelidir. Bu içerikte yer alan hiçbir unsur kesin getiri vaadi niteliği taşımaz.