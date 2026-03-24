Gürsel Turizm (GRSEL), 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarıyla güçlü operasyonel performansını bir kez daha ortaya koydu. Şirketin açıkladığı verilere göre, yıl genelinde gelirlerde artış sağlanırken kârlılık tarafında da dikkat çekici bir iyileşme kaydedildi.

Şirket yönetimi tarafından yapılan değerlendirmede, özellikle operasyonel verimlilik, maliyet kontrolü ve nakit yönetiminin finansal sonuçlara doğrudan katkı sağladığı vurgulandı. Gürsel Turizm’in güçlü bilanço yapısını koruduğu ve borçluluk seviyesini düşük tutarak büyümesini sürdürdüğü ifade edildi.

Kârlılık ve Nakit Yönetimi Öne Çıktı

2025 finansallarında şirketin hem brüt hem de net kâr marjlarında iyileşme dikkat çekerken, nakit pozisyonunun güçlü kalması yatırımcılar açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendirildi. Yönetim, nakdin temkinli ve stratejik kullanımının sürdürüleceğini belirtti.

2026 Hedefi: Yurt Dışı Büyüme

Şirket, 2026 yılına ilişkin beklentilerinde özellikle yurt dışı operasyonların payını artırmayı hedefliyor. Orta Asya başta olmak üzere yeni pazarlara açılma planları, gelir çeşitliliğini artıracak önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Ayrıca filo yatırımları ve operasyonel kapasite artışının da önümüzdeki dönemde finansal performansa katkı sağlaması bekleniyor.

Borçsuz Büyüme Stratejisi Devam Ediyor

Gürsel Turizm yönetimi, borçsuz ya da düşük borçlu büyüme stratejisinin korunacağını vurgularken, sürdürülebilir kârlılığın öncelikli HEDEF olmaya devam edeceğini açıkladı.

Şirketin güçlü bilançosu ve büyüme odaklı stratejisi, GRSEL paylarında orta-uzun vadeli beklentilerin pozitif kalmasını destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

