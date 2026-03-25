Güne 483,50 TL seviyesinden başlangıç yapan GUBRF, gün içinde en yüksek 486,75 TL’yi test etse de kalıcılık sağlayamadı. En düşük 471,00 TL seviyesini gören hisse, günü %1,24 değer kaybıyla 476,50 TL seviyesinden kapattı.

TREND YÖNÜ "AŞAĞI" OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Ata Yatırım analistleri, hissedeki mevcut görünümü "AŞAĞI" yönlü olarak tanımladı. Raporda, düşüş eğiliminin kırılması için kritik bir eşik belirlendi:

Trend Değişim Seviyesi: 503,18 TL. Bu seviyenin altında kalındığı sürece aşağı yönlü baskının devam etmesi bekleniyor.

Trend Dönüş Sinyali: Olası bir yükseliş trendi için 503,18 TL seviyesinin aşılması yakından takip edilmeli.

TAKİP EDİLECEK KRİTİK SEVİYELER: DESTEK VE DİRENÇLER

Hissede kısa vadeli fiyat hareketleri için pivot ve kırılma noktaları şu şekilde sıralandı:

Pivot Seviyesi: 478,08 TL

Destek: 469,42 TL Direnç: 485,17 TL

HAREKETLİ ORTALAMALAR VE HACİM KAYBI

Hissenin teknik göstergelerinde 50 günlük hareketli ortalamanın (481,24 TL) altında kalınması zayıf seyrin işareti olarak yorumlanıyor. 100 günlük hareketli ortalama ise 431,23 TL seviyesinde bulunuyor.

Dikkat çeken bir diğer veri ise işlem hacmindeki sert düşüş oldu. Son gün gerçekleşen 705,55 milyon TL’lik işlem hacmi, 5 günlük ortalama hacmin %37,96 altında kalarak yatırımcı iştahındaki azalmayı ortaya koydu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.